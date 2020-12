Der Ansturm auf die Apotheken an diesem Dienstagvormittag ist groß – zum Teil sehr groß, wie eine kurze telefonische Umfrage im Kitzinger Umland ergab. Seit dem Vormittag werden an über 60-jährige und an Risikopatienten kostenlos drei FFP2-Masken in Apotheken ausgegeben. Einhellige Aussage: Die Masken sind knapp, sie gehen aus, die Zeit für Bestellungen für die kostenlose Ausgabe war zu kurz.

Das bestätigt auch der Sprecher der unterfränkischen Apotheken, Bernward Unger von der Weingarten-Apotheke in Dettelbach: "Wir haben erst am Donnerstag von der Maskenausgabe erfahren. Einige Kunden haben das eher gewusst und schon vorher angerufen." Die Folge: Nachbestellungen von Masken sind zwar erfolgt, aber in seiner Apotheke ist die Lieferung noch nicht eingetroffen.

Masken an Kunden nachliefern

Knapp wird es mit den Masken auch in anderen Apotheken. Etwa in der Marktstefter Apotheke, wo der Andrang wohl nicht ganz so groß ist, aber die Zahl der FFP2-Masken abnimmt. Hier wird versucht, die Kunden zu erfassen und die Masken dann nachzuliefern.

Nur kurz angebunden die Mitarbeiterin der Schlossapotheke in Marktbreit, die von großem Andrang spricht: Auch hier gehen die Masken aus. Der Stress ist der Mitarbeiterin anzuhören. Ähnlich die Reaktion aus der Apotheke im Ärztehaus in Kitzingen: "Es schaut lustig aus", so die fast sarkastische Reaktion am Telefon – und natürlich gehen auch hier die Masken aus.

"Wir stehen ein wenig im Regen, haben aber einen Schirm und spannen ihn auf. Die Leute sind aber vernünftig." Bernward Unger, Sprecher der unterfränkischen Apotheken

"Das Gesetz ist noch nicht im Bundesanzeiger veröffentlicht." Damit begründet eine Apotheke aus Kitzingen in der Kurzumfrage die Tatsache, dass es hier noch keine kostenlosen Masken gibt. Sobald das Gesetz veröffentlicht ist, wird aber auch hier ausgegeben.

"Wir sind völlig überfahren worden" sagt auch Apothekensprecher Unger. Denn die Apotheken bekommen die Masken nicht vom Bund geliefert, sondern müssen sie selbst bestellen. Das ist zwar in den meisten Fällen erfolgt. Wann die Lieferungen für Nachschub kommen? Unger hofft, sobald wie möglich. "Wir stehen ein wenig im Regen, haben aber einen Schirm und spannen ihn auf" sagt er, "Die Leute sind aber vernünftig."

Und wie sollen Mehrfachausgaben von Masken an eine Person verhindert werden? Wohl gar nicht. In seiner Apotheke erfasst Unger die Namen der Kunden, die die drei kostenlosen Masken erhalten haben – und hofft auf die Ehrlichkeit.