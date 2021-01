Im Landkreis Kitzingen gibt es sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion. Wie das Landratsamt Kitzingen am Dienstagnachmittag berichtete, lebten fünf der Verstorbenen in dem Seniorenheim Phönix in Dettelbach. Dort sind damit 13 Corona-Tote zu beklagen. Die Zahl der registrierten Corona-Toten im Landkreis ist auf 32 gestiegen.

Die Sterbetage der Heimbewohner liegen zwischen 31. Dezember und 4. Januar, schreibt das Landratsamt mit Bezug auf Angaben der Einrichtung, die vom späten Montagnachmittag stammten. Am 31. Dezember sind zwei Frauen im Alter von 91 und 96 Jahren, am 2. Januar eine Frau im Alter von 89 Jahren, am 3. Januar eine Frau im Alter von 96 Jahren und am 4. Januar eine Frau im Alter von 99 Jahren mit positivem Corona-Test gestorben, so das Landratsamt. Darüber hinaus sei am 30. Dezember ein Mann im Alter von 72 Jahren mit einem positiven Corona-Test gestorben. Dieser Todesfall habe keinen Zusammenhang zur Senioreneinrichtung Phönix.

Zudem korrigiert das Landratsamt die am Montag veröffentlichte Zahl der insgesamt seit Beginn des Ausbruchsgeschehens positiv getesteten Phönix-Bewohner auf 94. Grund für die falsche Angabe sei ein interner Übertragungsfehler gewesen, schreibt das Landratsamt.