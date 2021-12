Das Landratsamt Kitzingen hat auf Grundlage der 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in einer Allgemeinverfügung öffentliche publikumsträchtige Plätze festgelegt, auf denen zwischen dem 31. Dezember, 15 Uhr, und dem 1. Januar, 9 Uhr, Ansammlungen von mehr als zehn Personen untersagt sind. So heißt es in einer Pressemitteilung.

Diese Plätze sind in der Stadt Kitzingen die Alte Mainbrücke und die gesamte Marktstraße, in der Stadt Volkach der Marktplatz, der Bahnhofsplatz sowie die Mainbrücke Volkach-Astheim und in Großlangheim der Markplatz und der Platz vor und neben der Kirche. Für Kleinlangheim gilt die Verordnung für die Kirchenburg und den Marktplatz vor dem Rathaus, für Hellmitzheim für den Platz vor dem Feuerwehrhaus, für Sulzfeld für den gesamten Altort innerhalb der Wehrmauer. In Buchbrunn sind der Platz am Brunnen und der Platz Kummrei von der Verordnung betroffen, in Biebelried der Parkplatz am Gasthof Leicht sowie das Sportgelände am Sportheim, in Westheim der Dorfplatz um das Rathaus. In Kaltensondheim sind der Dorfplatz am Plärrer, der Parkplatz Flurnummer 45 und das Grundstück Flurnummer 77/4 von der Anordnung betroffen.

Feiern auf öffentlichen Plätzen verboten

Die publikumsträchtigen Plätze wurden dem Landratsamt durch die Städte und Gemeinden des Landkreises benannt, heißt es in der Pressemitteilung weiter, die Polizeiinspektion Kitzingen wurde beteiligt. Die Allgemeinverfügung ist im Amtsblatt des Landratsamtes bekannt gegeben und einsehbar unter https://www.kitzingen.de/buergerservice/amtsblatt/amtsblatt-2021/ . Dort können auch die Lagepläne zu den betreffenden Plätzen eingesehen werden.

Ungeachtet des Ansammlungsverbots auf den genannten Plätzen ist das Feiern auf allen öffentlichen Plätzen und Anlagen im Landkreis untersagt, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes weiter. Daneben gelten auch an Silvester die Kontaktbeschränkungen. Private Zusammenkünfte, an denen Personen teilnehmen, die nicht geimpft oder genesen sind, sind danach grundsätzlich nur gestattet mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich höchstens zwei Angehörigen eines weiteren Hausstands. Bei privaten Zusammenkünften außerhalb der Gastronomie, an denen ausschließlich Personen teilnehmen, die geimpft oder genesen sind, sind grundsätzlich maximal zehn Personen erlaubt.