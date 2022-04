Wiesentheid 19.04.2022

"Ans Licht" - Einstimmung auf Ostern durch Kreuzweg-Andacht

In bewährter Tradition sind es am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid die Schülerinnen und Schüler selbst, die die Schülerschaft am Freitag vor den Osterferien auf die Kartage und das Osterfest einstimmen. Dieses Jahr richteten die Fünftklässlerinnen und -klässler die Kreuzweg-Andacht für die Jahrgangsstufen 5 und 6 aus, während Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Jahrgangsstufe dies für die 7. bis 10. Jahrgangsstufe machten. Mit besinnlichen Texten aus dem ökumenischen Jugendkreuzweg "Ans Licht" luden die Akteurinnen und Akteure die Zuhörenden zum Nachdenken über Ostern und sich selbst ein. Die Bilder des Künstlers Ben Willikens und die Texte, die von Problemen im Alltag und in unserer Gesellschaft erzählten, waren speziell auf die Lebenssituation der Jugendlichen und der möglichen Bedeutung Jesu in ihrem Leben zugeschnitten. Umrahmt wurde der Kreuzweg von moderner Popmusik, die thematisch zu der jeweiligen Station des Kreuzwegs passte.