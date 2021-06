Kitzingen vor 26 Minuten

Anruf von einem Unternehmen vorgetäuscht

Bereits am Montagabend kam es bei einem Kitzinger Bürger zu einem verdächtigen Anruf. Ein Unbekannter mit männlicher Stimme gab an, im Auftrag eines ortsansässigen Energieversorgers anzurufen, heißt es im Bericht der Polizei. Er bot eine Vertragsverlängerung an. Dies lehnte der aufmerksame Bürger dankend ab. Daraufhin erkundigte er sich bei der Firma und erfuhr, dass der Anruf tatsächlich nicht im Auftrag des Unternehmens getätigt wurde.