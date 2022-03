Mit einer Gedenkminute für die Opfer in der Ukraine begann die Ratssitzung in Prichsenstadt am Donnerstagabend, mit einem Paukenschlag endete sie gut eine Stunde später.

"Wir befinden uns aktuell in einer noch nie dagewesenen Krisensituation, die unsagbares Leid für die vielen Opfer und weitgehende Folgen mit sich bringt, die wir noch nicht abschätzen können", so Bürgermeister René Schlehr. Er bat alle Anwesenden in der Schulturnhalle, sich für eine Minute von den Plätzen zu erheben. Zeitgleich erschien auf der Leinwand die per Beamer eingespielte ukrainische Flagge mit einer Friedenstaube.

Beschwerde als "Schmankerl" angekündigt

Unter dem Punkt "Sonstiges" kündigte Schlehr als letzten Punkt süffisant ein "Schmankerl" an. Gegen ihn würde eine Dienstaufsichtsbeschwerde vorliegen, hatte Schlehr bei einem Telefonat mit Winfried Nöth, dem Chef der kommunalen Rechtsaufsicht, erfahren. Unterschrieben sei diese Beschwerde mit "ein besorgter Stadtrat", was entweder auf ein männliches oder weibliches Mitglied des Stadtrates Prichsenstadt hindeute. Der Grund für die Dienstaufsichtsbeschwerde, führte Schlehr weiter aus, sei ein vom Rat im Dezember 2020 genehmigter Zuschuss für die Schützengesellschaft Prichsenstadt. Diesen Antrag des Vorstandes des Vereins hatte der Rat in einer nicht-öffentlichen Sitzung beschlossen.

Nun ist Schlehr seit 2007 Schatzmeister der Schützengesellschaft Prichsenstadt. Ein Umstand, der in Prichsenstadt zur Allgemeinbildung gehört und an dem bislang noch niemand öffentlich Anstoß genommen hatte. Im Gegenteil: als vor einigen Jahren der TSV Prichsenstadt noch unter dem Vorsitz von Christian Friedrich händeringend nach einem Kassier gesucht hatte, war auch Schlehrs Name genannt worden – mit dem Hinweis, er kenne sich ja als Kassier bei den Schützen gut mit Finanzen aus. Gegen das Amt des Kassiers beim TSV hatte sich Schlehr erfolgreich zur Wehr gesetzt.

Schlehr durfte mitentscheiden, da kein persönlicher Vorteil vorliegt

In jener nicht-öffentlichen Ratssitzung, die den Zuschuss behandelte, durfte Schlehr deshalb mitentscheiden, weil er aus dem Zuschuss für den Verein keinen persönlichen Vorteil schöpft. Somit, zitierte Schlehr Nöth, "sei der Beschluss auch rechtskräftig zustande gekommen".

Um welchen Betrag es sich bei dem nicht-öffentlich gewährten Zuschuss handelte, machte Schlehr weder in der öffentlichen Sitzung noch im anschließenden Telefonat mit dieser Redaktion zum Thema. "Wird jetzt jeder Antrag eines Vereins, nur weil ein Ratsmitglied im Vorstand sitzt oder sich anderweitig dort engagiert, gleich mit einer Beschwerde beim Landratsamt versehen?", so Schlehrs rhetorische Frage. Dann nämlich, so Schlehr weiter im Telefonat, dürfe auch zum Beispiel die dritte Bürgermeisterin Alexandra Martin als Vorsitzende des TSV Prichsenstadt keinerlei Anträge für den TSV mehr an die Stadt richten.

Da das Schreiben anonym verfasst wurde, gibt es keinen Ansprechpartner

Letztlich dürfte die Dienstaufsichtsbeschwerde im Sand verlaufen. Denn sie ist mit "ein besorgter Stadtrat" unterschrieben, und somit würde Nöth, so Schlehr, auch ein Ansprechpartner für eine Antwort fehlen. Warum die Beschwerde erst über ein Jahr nach dem Beschluss vom 3. Dezember 2020 geführt wurde, lässt sich wegen der Anonymität des Beschwerdeführers aktuell nicht feststellen.