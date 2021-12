Das kürzlich erschienene Foto von der Übergabe der Friedenstaube durch Oberbürgermeister Stefan Güntner an die Vorsitzende des französischen Partnerschaftsverein Annie-Michelle Kiel aus Prades ist leider schon Geschichte geworden, heißt es in einer Pressemeldung. Annie-Michelle Kiel ist an einer plötzlich aufgetretenen Hirnblutung gestorben. Vier Jahre lang hat sie engagiert die Partnerschaft der südfranzösichen Partnerstadt Prades mit Kitzingen geleitet. Sie ist mehrmals mit Delegationen und einer Chorgruppe zum Weinfest nach Kitzingen gekommen und war immer dem Frankenland und seinen Menschen zugetan. Annie-Michelle Kiel war lange Zeit Gymnasiallehrerin für Französich in Osnabrück und hatte sich vor acht Jahren mit ihrer Familie bei Prades niedergelassen, heißt es weiter. Für den Kitzinger Freundeskreis der Partnerstädte und die Stadt Kitzingen ist es ein besonders großer Verlust und alle die sie kannten sind dankbar für die schöne Zeit, die sie mit Annie-Michelle Kiel erleben durften.