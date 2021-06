Bibergau vor 31 Minuten

Anne Sauers Garten grünt und blüht

Wenn sich am Sonntag im Rahmen des Tages der offenen Gartentür auch bei Anne Sauer in Bibergau die Gartentür öffnet, dann werden die Besucher einen einladend bunt blühenden Garten erleben, der mit Kunstwerken und Mosaiken von Anne Sauer aufgewertet ist und in dem sich zutrauliche Haubenhühner freilaufend ihr Futter selbst suchen.