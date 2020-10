Anna Böhnlein aus Volkach feierte 90. Geburtstag. Es gratulierten ihre vier Kinder Roland, Gertrud, Ingeborg und Richard mit ihren Familien sowie sieben Enkel und sechs Urenkel. Die rüstige Seniorin, die aus Rednershof im Landkreis Schweinfurt stammt, lebt im Caritas-Seniorenzentrum Bürgerspital in Volkach. Dort gratulierten ihr Leiterin Ulrike Dietrich (links) und das gesamte Heimteam. Die Jubilarin ist zusammen mit ihren fünf Geschwistern auf einem Bauernhof aufgewachsen. Zur Schule ist sie in Abersfeld gegangen.

Nach Schulabschluss fand sie eine Beschäftigung bei Winora in Schweinfurt. Vor über 50 Jahren heiratete sie August Böhnlein aus Greßhausen. Dieser starb vor zehn Jahren. Nach der Hochzeit kümmerte sie sich um Familie und Haushalt. 30 Jahre wohnten sie in einer Eigentumswohnung in Schwebheim. Mit ihrem Mann reiste sie gerne im eigenen Kleinbus. Im Bürgerspital nimmt sie regelmäßig das Betreuungsangebot wahr und besucht die Gottesdienste. Sie ist ein lustiger Mensch und liebt die Geselligkeit. "Viel lachen hält jung", betont sie. Mehrere Jahre war sie im Beirat des Bürgerspitals aktiv.