Iffigheim vor 1 Stunde

Anna Appelmann feierte 85. Geburtstag

Anna Appelmann, geborene Ott, feierte in Iffigheim ihren 85. Geburtstag. Sie wurde am 16. Januar 1936 in Iffigheim geboren. Als Geschwister hatte sie einen jüngeren und einen älteren Bruder – je sechs Jahre auseinander. Seit 1958 ist die Jubilarin mit Alfred Appelmann verheiratet. Sie haben einen Sohn und freuen sich über zwei Enkelkinder. Anna Appelmann fuhr 20 Jahre lang jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit nach Ochsenfurt in die Spielwarenfabrik. Dort arbeitete sie als Lackiererin. Ihre Gesundheit ist zwar etwas angeschlagen, aber sie ist dennoch zufrieden.