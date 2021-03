Die Pfarreiengemeinschaft St. Hedwig im Kitzinger Land teilt mit, dass für alle Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen eine vorherige Anmeldung im Pfarramt unter Tel.: (09321) 7177 erforderlich ist.

Außerdem gebe es an Gründonnerstag, in der Osternacht und am Ostersonntag sowie von den beiden Erstkommunionen am Ostermontag jeweils einen Streaming-Gottesdienst aus der Kirche St. Johannes. Die jeweiligen Links werden in Kürze auf der Homepage veröffentlicht.

Alle Gottesdienste sind unter https://www.pg-st-hedwig-kitzinger-land.de/aktuelles/gottesdienste zu finden.