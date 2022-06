Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Anglervereins Marktsteft-Marktbreit und Umgebung e.V. standen die Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder und die große Aussprache im Verein. Der Vereinsvorsitzende Detlef Roth führte durch die gut besuchte Versammlung im Reservistenheim zu Marktsteft. Zusammen mit dem 2. Vorsitzenden Bernhard Spörer ehrte Roth die treuen Mitglieder und verlieh die Vereinsnadeln und Urkunden. Kassenwartin Marion Roth trug einen positiven Kassenbericht vor. Die Kassenprüfer Hartmut Gruß und Anton Breunig bescheinigten eine einwandfreie Arbeit.

Der Vereinsvorsitzende Detlef Roth begrüßte besonders die Ehrenmitglieder, Hubert Przybylla, Walter Tremmel und Friedel Ebert.

Detlef Roth bilanzierte: "Der Verein hatte zum 31. Dezember 2021, 206 Mitglieder, die Jugendgruppe umfasst 20 jugendliche Angler. Die großen Vereinsevents, wie das vereinseigene Fischerfest und die Teilnahme am Marktstefter Hafenfest finden in diesem Jahr wieder statt".

Der 1. Gewässerwart Thomas Bieret referierte über den Zustand der Seen. Er schnitt die Probleme: Biber, und Blaualgen an. "Alle Probleme werden in enger Zusammenarbeit mit der Fachberatung des Unterfränkischen Fischereiverbandes bearbeitet", sagte er. Karl-Heinz Bieret meldete sich in der großen Aussprache zu Wort und bemängelte das Verhalten einiger Angler in puncto "Catch and Release". Zudem sprach er eine Überfütterung beim Beuteangeln an. Der Vereinsvorsitzende Roth stellte klar, dass "Catch and Release" also das Zurückwerfen gefangener Fische bis zu einem bestimmten Gewicht sowieso verboten sei. Ein Mitglied beanstandete den Internetauftritt des Vereins. Besonderes Lob ging an den Hüttenwirt Andras Csuka für seine Arbeit ebenso an Hubert Przybylla für die Betreuung der Geburtstage der Vereinsmitglieder und deren Besuch an runden Geburtstagen. Die Jugendleiter Marco Roth, Stephan Roth und Yanick Schmiedel betreuten eine motivierte Gruppe von 20 Anglern, Roth sprach von einem guten Zusammenhalt in der Truppe.

Für treue Mitgliedschaft ehrten die beiden Vorstände folgende Mitglieder: Für 40 Jahre Vereinstreue mit Gold: Willi Düll, Thomas Dürr, Hartmut Gruß, Leo Keppner, Roland Plank, Thomas Rodamer und Fritz Schamann. Für 25 Jahre mit Silber: Michael Eberth, Hans Horcher, Steffen Kohr, Roberto Klaus und Werner Weidner. Für zehn Jahre mit Bronze: Andras Csuka, Markus Friemelt, Emil Hadzic, Roman Kruse, Detlef Roth, Kai Roth, Marco Roth, Marion Roth, Stephan Roth, Janik Schmiedel, Gerald Stöcker, Peter Strauß, Ina Ungemach, Viktor Wassiluk, Thomas Weber und Franz Wolf.

Von: Thomas Meyer (Pressewart, Anglerverein Marktsteft-Marktbreit)