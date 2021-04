Abtswind vor 31 Minuten

Angelika Gartmann feiert 25-jähriges Betriebsjubiläum

Ob in der Warenabpackung, im Verkauf oder an der Kasse im Laden: Seit einem Vierteljahrhundert kann sich Familie Kaulfuss auf Angelika Gartmann verlassen. Zum 25-jährigen Betriebsjubiläum im Abtswinder Kräuter-, Tee- und Gewürzladen dankte die Inhaberfamilie laut einer Pressemitteilung ihrer Mitarbeiterin, die aus Wiesentheid stammt und schon längere Zeit im Ort wohnt: „Gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit sind wir stolz darauf, sie so lange zu unserem Familienbetrieb zählen zu dürfen“, sagte Claudia Kaulfuss.