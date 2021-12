"Dies ist ein kleines Dankeschön für bewundernswerte, große Leistungen", so Christian Reifenscheid vom Kitzinger Unternehmen LZR Lenz-Ziegler-Reifenscheid GmbH bei der Spendenübergabe in der Klinik Kitzinger Land, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Empfänger waren das Pflegepersonal inklusive der Service- und Reinigungskräfte der Intensivstation wie auch der Isolierstation für Corona-Patienten.

Pflegedienstleiterin Birgit Jakob und Jessica Bretz, stellvertrende pflegerische Leitung der Intensivmedizin, nahmen die Geschenktüten für die beiden Abteilungen mit großer Freude entgegnen. Zu den insgesamt 68 Umschlägen mit je 30 "Schexs-in-the-city" überreichte LZR-Gesellschafterin Elisabeth Ziegler für jede Station noch Tee und Honig vom Hörblacher Baggersee.

"Sie denken an die durch den klinischen Dienst belastete Mitarbeiter in besonderer Weise - manch einer kann sich eine bleibende Erinnerung an diese Anerkennung gestalten" freute sich Chefarzt Dr. Stephan Rapp gemeinsam mit seinem Kollegen Chefarzt Dr. Lars Langeloh und Dr. Uwe Pfeiffle, stellvertretender Vorstand der Verwaltung, endet die Pressemitteilung.