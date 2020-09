Seit diesem Schuljahr ist Andreas Liebald Beratungsrektor für die Landkreise Schweinfurt und Kitzingen und für die Stadt Schweinfurt. Liebald war nach seiner Lehramtsanwärterzeit, die er in Knetzgau absolvierte, sieben Jahre an der Auenschule in Schweinfurt tätig, seit 1995 ist er Lehrkraft der Mittelschule Wiesentheid. Zu den neuen Aufgaben des erfahrenen Beratungslehrers gehören hauptsächlich die Organisation von Dienstbesprechungen und Fortbildungen und die Förderung der Zusammenarbeit von Beratungslehrkräften, Schulamt und der Schulpsychologie.

Wie wichtig das Thema Beratung ist, machte Liebald mit den Worten deutlich: "Gerade die Erfahrungen mit der Covid-19-Pandemie haben gezeigt, wie wichtig eine qualifizierte Schulberatung ist." Eltern seien durch den Online-Unterricht oft überfordert, die Schülerinnen und Schüler hätten nicht nur technische Probleme, sie hätten auch Schwierigkeiten mit dem selbstständigen Arbeiten.

Als seine Ziele nannte der neu ernannte Beratungsrektor eine stärkere Vernetzung der unterschiedlichen Beratungsangebote und eine weitere Qualifizierung der Lehrerkräfte. Seine Vorgängerin Gabriele Lutz wechselte an die Schulberatungsstelle in Würzburg.