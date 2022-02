Wiesentheid vor 1 Stunde

Andreas Kümmert spielt im Wiesentheider Kuhstall

Adreas Kümmert ist am Sonntag, 13. Februar, um 20 Uhr zu Gast im Kuhstall in Wiesentheid. Der Gewinner der Sendung "The Voice of Germany" 2013 ist laut Mitteilung des Veranstalters ein Kunstler, bei dem Begriffe wie Echtheit oder Authentizität noch zutreffen.