Andreas Kümmert spielt in der Kitzinger Fastnachtakademie

Andreas Kümmert ist am Sonntag, 7. November, um 19.30 Uhr zu Gast im Kulturzentrum Fastnachtsakademie in Kitzingen zu Gast. Kümmert ist laut Pressemitteilung seit seinem großen Erfolg bei "The Voice of Germany" 2013 mit seinen Alben "Here I Am", "Recovery Case", "Lost and Found" und "Harlekin Dreams" längst seinen eigenen Weg gegangen und nun mit einer genreübergreifenden Vielfalt unterwegs. Karten gibt es online unter "okTicket" oder an der Kasse im Fastnachtmuseum.