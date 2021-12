Andrea Wirsching, Geschäftsführerin des Weingut Hans Wirsching aus Iphofen, ist beim "LagenCup Weiß 2021" in Berlin als "Winzerin des Jahres" ausgezeichnet worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Jury um Organisator Serhat Aktas würdigte ihr Engagement und ihre inspirierende Art: "Sie ist eine Marke der fränkischen Weine. Mehr als zu Recht, haben wir sie als Winzerin des Jahres ausgezeichnet." Die zehnköpfige Jury, bestehend aus Weinjournalisten, Sommeliers aus der Spitzengastronomie und Weinhändlern führte die Verkostung blind durch und bewertete die Weine nach der 100-Punkte-Skala.

Vor zehn Jahren kehrte Andrea Wirsching von der Saar in ihre fränkische Heimat Iphofen zurück. Seitdem leitet sie die Geschicke des VDP-Guts in mittlerweile 15. Generation und hat das größte Familienweingut Frankens auf eine neue Stufe gehoben. "Ihr ganzes Engagement liegt im Weinbau und der Familie. Ehrlich gesagt, so schmecken auch ihre Weine: Voller Liebe und Energie", so Aktas in der Meldung. Der renommierteste Wein des Guts, der 2019 Iphöfer Julius-Echter-Berg Silvaner Großes Gewächs, wurde beim Wettbewerb mit 95 von 100 Punkten als bester Silvaner des Jahrgangs 2019 ausgezeichnet. Insgesamt verkostete die Jury mehr als 700 weiße Lagenweine aus Deutschland, schließt die Meldung ab.