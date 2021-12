Kitzingen vor 1 Stunde

Anbindehaltung bei Milchvieh: AELF Kitzingen bietet Beratung zu Alternativen

Die Anbindehaltung steht seit Jahren im Fokus von Tierwohldebatten. In Bayern werden aktuell noch in rund der Hälfte aller Milchviehbetriebe Kühe in Anbindehaltung gehalten, heißt es in einer Pressemitteilung des AELF Kitzingen. Das wird von Verbraucherinnen, Verbrauchern und der Vermarktungsseite jedoch laut Mitteilung zunehmend kritisch gesehen. Landwirtinnen oder Landwirte stehen vor der Frage, wie sie darauf betrieblich reagieren können. Die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten unterstützen Landwirtinnen und Landwirte individuell und kostenfrei dabei.