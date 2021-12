Eigentlich wäre Gerhard Muck aus Obernbreit zurzeit mit seinen Holzteppichen und Accessoires aus Olivenholz auf den Weihnachtsmärkten in der Region unterwegs. Doch Corona hat dem einen Strich durch die Rechnung gemacht – die Märkte wurden landauf, landab abgesagt. Und deshalb will Muck aktiv werden, hat im Hof seines Anwesens in der Breitbachstraße ein großes Zelt aufgestellt und sucht nun weitere Interessenten, die dort ihre Waren ausstellen möchten.

Den Verkauf des Kunsthandwerks übernimmt dann Muck selbst und kann damit trotz Corona seinen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit geben, wenigstens ein wenig Einkommen zu erzielen. Zwei Schmuckgestalterinnen hat er schon gefunden, die sich beteiligen werden. Wer Interesse hat, seine Waren am 3. und 4. Adeventswochenende in Obernbreit zu präsentieren, der kann sich mit Gerhard Muck unter 09332/59 22 62 in Verbindung setzen. Geplant ist, den Markt freitags, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr zu öffnen.

Eigentlich soll der Markt an den Adventswochenenden der Auftakt für etwas Größeres sein, so Muck. Denn auf seinem Anwesen in Obernbreit plant er ein Kunsthandwerkerzentrum. Vor vier Jahren ist seine Werkstatt hinter dem Wohnhaus abgebrannt; in der Zwischenzeit wurde ein Gebäude mit rund 500 Quadratmetern überbauter Fläche wieder errichtet. Und dort möchte Gerhard Muck zusammen mit Gleichgesinnten das neue Zentrum erschaffen. Im Erdgeschoss, so seine Vorstellung, sollen offene Werkstätten entstehen, die beiden oberen Geschosse dann für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen, etwa Lesungen, genutzt werden. Das Ganze möchte Muck als Stiftung organisieren, so sich denn genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden.