Kitzingen vor 22 Minuten

An zwei Schulen Graffiti aufgesprüht

In der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, ereigneten sich in der Thomas-Ehemann-Straße und der Kanzler-Stürtzel-Straße in Kitzingen zwei Sachbeschädigungen, heißt es im Bericht der Polizei. Bislang unbekannte Täter besprühten die Hauswände der Berufsschule und des Armin-Knab-Gymnasiums. Es wurden jeweils mit schwarzer Farbe die Schriftzüge „ACAB“, „E 5“, „187“ und ein „Smiley“ angebracht. Der Gesamtschaden beträgt etwa 1100 Euro.