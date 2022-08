Schwarzach vor 30 Minuten

An Wartehäuschen Scheiben eingeschlagen

Bereits in der Nacht zum Sonntag wurde zwischen 20 und 9 Uhr an der Bushaltestelle in der Hörblacher Straße, Höhe Hausnummer 24, das Wartehäuschen beschädigt. Eine unbekannte Person hat drei Scheiben an der Rückseite des Wartehäuschens eingeschlagen. Die Scheiben aus Sicherheitsglas wurden komplett zerstört, so der Polizeibericht. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.