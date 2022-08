Kitzingen vor 1 Stunde

An Tankstelle VW beschädigt und davongefahren

Ein 66-jähriger VW-Fahrer wartetet am Dienstagabend an der Tankstelle in der Marktbreiter Straße hinter einem anfangs unbekannten Ford-Fahrer. Nachdem dieser seinen Tankvorgang beendet hatte, setzte er zurück, stieß mit dem Heck gegen die Front des VWs und fuhr davon, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.