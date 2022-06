Kitzingen vor 16 Minuten

An Steigung beim Anfahren zurückgerollt

Ein 33-Jähriger musste am Montagnachmittag mit einem Ford auf dem Steigweg in Kitzingen verkehrsbedingt anhalten. Beim Anfahren rollte der Wagen in der Steigung kurzzeitig zurück und prallte gegen einen nachfolgenden stehenden Mercedes. Es entstand laut Polizeibericht ein Schaden von zusammen rund 1100 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Ordnungshüter zudem fest, dass der 33-jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.