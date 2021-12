Iphofen vor 7 Minuten

An geparktem Auto hängengeblieben und geflüchtet

Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntag gegen 14.30 Uhr am Marktplatz in Iphofen. Dort soll eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug bei einem Parkmanöver an einem anderen Pkw hängengeblieben sein. Der Halter des beschädigten Fahrzeugs saß zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes in seinem Pkw. Er gab an, der Unfallverursacher hätte sich nach dem Zusammenstoß vom Unfallort entfernt, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Dieser liegt bei etwa 1000 Euro, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion Kitzingen.