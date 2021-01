Eine 61-jährige Autofahrerin ist am Freitag früh auf dem Gelände einer Tankstelle in der Repperndorfer Straße in Kitzingen mit ihrem BMW beim Rangieren gegen einen hinter ihr stehenden Ford gestoßen. Wie die Polizeiinspektion Kitzingen berichtet, entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von jeweils 2000 Euro.