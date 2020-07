An drei Autos Reifen zerstochen

In der Zeit zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 13 Uhr, kam es in der Königsberger Straße in Kitzingen zu zwei Sachbeschädigungen, teilt die Polizei mit. Unbekannte zerstachen mit einem spitzen Gegenstandan bei einem geparkten Mercedes-Transporter die beiden rechten Reifen und an einem geparkten VW ebenfalls die beiden Reifen auf der rechten Seite. Es entstand ein Schaden von rund 400 Euro.

In der Kirchbergstraße in Stadelschwarzach ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, eine weitere Sachbeschädigung. An einem geparkten BMW wurden vier Reifen platt gestochen. Zudem wurde die Motorhaube des Pkws mit schwarzer Farbe besprüht. Es entstand ein Schaden von rund 800 Euro.

Um Hinweise in allen Fällen bittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.