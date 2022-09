Kitzingen vor 48 Minuten

An der roten Ampel aufgefahren

Wegen einer roten Ampel hielt ein 28-jähriger BMW-Fahrer am Sonntagabend auf dem Hindenburgring West in Kitzingen an. Ein nachfolgender, 24-jähriger Audi-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Vordermann auf.