Schwarzenau vor 13 Minuten

An den bunten Farben erfreuen

Das Bild zeigt den Osterbrunnen am „Bänkla“ in Schwarzenau, der durch einige Landfrauen sowie zahlreiche ungenannte Helfer entstanden ist. Auch zu Coronazeiten wird im Ort an dieser liebgewonnenen Tradition festgehalten. Den österlichen Brunnen kann jeder bei einem Sparziergang besuchen und sich der bunten Farben erfreuen.