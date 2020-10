Am Dienstag gegen 11.30 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Peugeot in der unteren Kirchgasse in Kitzingen rangierte. Hierbei blieb er mit seiner Front an dem hinteren Radkasten eines grauen VW Golf hängen, heißt es im Polizeibericht. Der etwa 60-jährige Unfallverursacher wurde von der Zeugin noch auf die Beschädigung aufmerksam gemacht. Er bezweifelte jedoch der Verursacher zu sein und fuhr einfach davon.