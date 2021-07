Kitzingen vor 23 Stunden

Ammoniak war auf Baustelle aus einem Behälter ausgetreten

Bei einem unkontrollierten Austritt von Ammoniak auf einer Baustelle in Kitzingen am Dienstagabend sind glücklicherweise keine Personen verletzt worden. Gegen 20 Uhr wurden die Rettungskräfte über den Unfall mit dem Gefahrstoff informiert, wie die Feuerwehr in einem Schreiben mitteilt.