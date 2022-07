Rödelsee vor 1 Stunde

Am "Terroir F" randaliert

Zu einer Sachbeschädigung kam es bereits in der Zeit von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 23.59 Uhr, am "Terrior F" in Rödelsee, berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen. Bislang unbekannte Täter traten am Gebäude ein Paneel der Innenverkleidung ein. Der Schaden beläuft sich auf circa 400 Euro.