Konfirmandinnen und Konfirmanden aus dem Dekanat Kitzingen tauchen in Mainbernheim ins Mittelalter ein. Auf den Spuren Martin Luthers erleben sie wieder allerhand spannende Dinge.

Nach der Coronapause findet in der Stadt Mainbernheim am Samstag, 21. Mai, ab 10 Uhr wieder der Konfirmandentag statt. Auf die Teilnehmenden jeder Konfigruppe aus dem Dekanat Kitzingen wartet ein spannendes Live-Act-Rollenspiel auf den Spuren Martin Luthers. Als Gruppe und Team gilt es, in den Gassen der Stadt eine Menge Aufgaben zu erfüllen.

Die Konfirmanden erleben unter anderem ein Streitgespräch zwischen Mönch Balthasar und Bibliothekar Anselmus, in dem es um eine deutsche Übersetzung der Bibel geht. Beide werden sie alsbald wiedersehen. Ebenso treffen sie Tetzel, der Ablassbriefe verkauft.

Warum auch ein Schmied und eine Bäckerin dabei sind, dies erfahren die Konfis auf ihrem Weg, die Aufgaben zu lösen. Natürlich gibt es auch passende Musik. Zum dritten Mal sind nämlich die "Freivögel" aus Coburg mit dabei.

Am Samstag wird Mainbernheim voller Menschen in mittelalterlicher Kleidung sein. Vor allem in den Hinterhöfen spielt sich das Geschehen ab. Ein Vorbeischauen lohnt sich.