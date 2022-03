Marktbreit vor 1 Stunde

Am Mainkai quietschen die Bremsen

"Hallo Auto"- unter diesem Motto wurden die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen der beiden Realschulen in Marktbreit fit gemacht für den täglichen Straßenverkehr. Am Mainkai in Marktbreit konnten die Realschülerinnen und Realschüler durch verschiedene Aufgaben spielerisch Wichtiges über sicheres Verhalten erfahren. In zwei Durchgängen von jeweils 90 Minuten ließ der ADAC Nordbayern in der Hafenstraße die Reifen quietschen. Die Mitarbeiterinnen des ADAC zeigten beispielsweise das richtige Anlegen des Sicherheitsgurtes und den überraschend langen Bremsweg eines Kraftfahrzeugs. Davon ausgehend sollte den Schülern klargemacht werden, dass auch Fahrzeuge nicht sofort stehen bleiben können. Ein weiteres Thema war die Ablenkung durch digitale Medien im Straßenverkehr.