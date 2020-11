In dem vor etwa 20 Jahren geschaffenen Baugebiet "Am Goldbrunnen" in Rüdenhausen sind nahezu alle Plätze belegt. Auf einem noch freien Grundstück dort am westlichen Ortsausgang in Richtung Greuth will ein Bauwerber nun ein Doppelhaus mit zwei Vollgeschossen errichten und stellte dazu eine Voranfrage an die Gemeinde. Bürgermeister Gerhard Ackermann ließ den Punkt in der Ratssitzung behandeln, weil der Antrag in einigen Punkten vom bestehenden Bebauungsplan abweicht, teilweise sogar deutlich.

So sind laut der Vorgabe lediglich ein Erdgeschoss und ein ausgebautes Dachgeschoss erlaubt. Zudem soll das mit 15,81 Meter auf 12,96 Meter geplante Haus ein Waldmdach mit einer Neigung von 24 Grad erhalten, der Bebauungsplan sieht jedoch ein Satteldach mit mindestens 38 Grad Dachneigung vor. Die Traufhöhe würde ebenso überschritten, trug Bürgermeister Ackermann vor.

Die Krux an dem Ganzen sei, dass die Gemeinde das Bauvorhaben wohl nicht so einfach ablehnen könne, weil im gleichen Baugebiet bereits ein Haus mit ähnlichen Befreiungen genehmigt wurde, schickte Ackermann hinterher. Verweigere das Ratsgremium bei dem jetzigen Plan seine Zustimmung, könnte der Bauwerber klagen und auf das bereits bestehende Wohnhaus verweisen, das als Ausnahme genehmigt wurde.

Traufhöhe von 6,28 Metern

In der anschließenden Debatte warf der zweite Bürgermeister Karl-Heinz Rebitzer ein, dass das nun vorgesehene Grundstück auf dem beinahe höchsten Punkt im Baugebiet liege. Das Haus würde an der Stelle wohl deutlich heraus ragen. Eine Traufhöhe von 6,28 Meter, wie geplant, sei "schon eine Dimension." Rebitzer plädierte vor einer Entscheidung für einen Termin vor Ort, um sich das Projekt besser vorstellen zu können. Dann ließe sich ersehen, ob und wie sich das Gebäude in die gesamte Umgebung einfüge. Diesem Vorschlag stimmten die Gemeinderäte zu.

Eine Ortseinsicht will das Gremium auch auf dem Friedhof machen, um dem eingegangenen Antrag zum Pflanzen von Bäumen nachzugehen. Der im Schreiben vorgeschlagene Standort für drei neue Bäume in Nähe des dortigen Glockenturms sei nicht ideal, meinte Ratsmitglied Martin Lang. Außerdem würde er anstelle von Platanen eher zu andere Baumarten raten. Genaueres will das Gremium auch hier vor Ort entscheiden, hieß es.