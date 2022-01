Das Baugebiet "Am Gehäg" im Prichsenstadter Ortsteil Stadelschwarzach nimmt mehr und mehr Form an. In seiner Sitzung am Donnerstagabend beschloss der Rat einstimmig, in die zweite Runde der öffentlichen Auslegung der Pläne und die Abfrage an die Behörden und Träger öffentlicher Belange zu gehen.

In der neuen Planvariante, die Georg Schreiber vom Büro Maier im Rat vorstellte, war nun ein Wendehammer als Ende der Stichstraße im zwölf Grundstücke umfassenden Baugebiet vorgesehen. Das stieß im Rat auf Widerspruch, weil im vorigen Plan die mögliche Verlängerung der Stichstraße vorbereitet war. Diese Verlängerung führt als Schotterweg in einem 90-Grad-Winkel auf die Straße "Am Kindergarten", und das war nach Ansicht mehrerer Räte eine gute Möglichkeit für Müllfahrzeuge, das Baugebiet verlassen zu können. Der entsprechende Antrag von Fabian Uhl fand Sympathie im Rat, auch weil durch einen kleinen Kniff viel Geld gar nicht erst ausgegeben werden muss. Nämlich: ein Grundstück des Baugebietes wird unwesentlich verkleinert, so dass auf der gegenüberliegenden Seite eben nicht großartig Grundstück gekauft werden muss.

Privater Einwand konnte schnell entkräftet werden

Hätte Schreiber alle Einwendungen und Anregungen, die nach der ersten Auslegung eingegangen waren, Wort für Wort vorgelesen, "würde das gut zwei Stunden dauern, vieles sind Textbausteine, die sich auch immer wieder wiederholen", sagte er. Deshalb durfte er mit Einwilligung der Räte diese Anregungen, die ihnen ohnehin schriftlich vorlagen, zusammenfassen. Großer Widerspruch hatte sich seitens der Behörden und öffentlicher Träger ohnehin kaum gerührt, "es waren in der Regel Hinweise, die wir eingearbeitet haben".

Im einzigen privaten Einwand befürchtete ein Bürger, dass sich die Stellfläche des direkt benachbarten Sportheimes verkleinern könnte. Das konnte der Rat relativ schnell entkräften, weil der Lärmschutzwall zwar etwas nach Westen verlegt wird, die Parkfläche dadurch aber in keiner Weise berührt werde. Nun geht der Bebauungsplan in die zweite Auslegungsrunde, dessen Ergebnis Schreiber in der April-Sitzung vorstellen will.