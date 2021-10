Volkach vor 23 Minuten

Am Fahrbahnrand Zaun gestreift

Am Sonntagabend fuhr ein 85-jähriger Mann mit seinem Citroen auf der Gaibacher Straße in Volkach. Aufgrund eines technischen Defektes musste er anhalten und touchierte hierbei aus Unachtsamkeit einen Zaun am Fahrbahnrand, heißt es im Polizeibericht. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 750 Euro.