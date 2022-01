Anlässlich des Internationalen Gedenktags an die Opfer des Nationalsozialismus am Donnerstag, 27. Januar, lädt der Förderverein ehemalige Synagoge Kitzingen laut seiner Pressemitteilung gemeinsam mit dem Trägerverein ehemalige Synagoge Obernbreit und dem Arbeitskreis Ge(h)wissen Iphofen zu einem Vortrag in die Alte Synagoge Kitzingen ein.

Am 24. März 1942 war ein „Sonderzug“ von Kitzingen aus eingesetzt worden, der die bis dahin verbliebene jüdische Bevölkerung der Stadt und des Landkreises in Richtung Osten zur Vernichtung transportierte. Wolf-Dieter Gutsch wird in seinem Vortrag einen Überblick über die Aktionen vor Ort, ihren Verlauf und Schicksale jüdischer Landkreisbürger geben, musikalisch begleitet von Helge Barabas am Flügel .

Das Jüdische Jubiläumsjahr „371 – 2021 – 1700 Jahre Judentum im deutschsprachigen Raum“ wirkt in den Abend hinein: Schülerinnen und Schüler der Filmgruppe des Armin-Knab-Gymnasiums zeigen ihr Filmporträt aus dem vergangenen Jahr von Yonatan Dayan. Seit 2020 ist der israelische Nationalspieler im Handball unter Vertrag bei den „Rimparer Wölfen“.

Mit der am späten Abend des 27. Januars voll erleuchteten ehemaligen Synagoge Kitzingen beteiligt sich die Stadt zum wiederholten Mal an einer symbolischen Initiative der deutschen Gedenk- und Dokumentationsstätten und Erinnerungsinitiativen: „Lichter gegen Dunkelheit“ will in dieser Nacht überall in Deutschland Zeichen gegen Antisemitismus, Geschichtsvergessenheit, Intoleranz, Nationalismus und Rassismus setzen.

Die Besucher der Veranstaltung werden gebeten, die geltenden Pandemie-Regeln einzuhalten: 2G+ geboostert oder aktuell getestet, Tragen von Masken, Abstand halten.