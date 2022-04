Kürzlich bekamen die Oberstufenschüler*innen der 11. Jahrgangsstufe am FLSH in Gaibach Besuch von ehemaligen Absolvent*innen der Schule, den Alumni, die der Schülerschaft interessante und vielfältige Einblicke in das Leben nach dem Abitur gaben. So stellten die zehn Alumni ihren jeweiligen Werdegang, ob im Studium an einer Universität bzw. Fachhochschule oder auf duale Weise in der Kombination von Studium und Ausbildung vor und beantworteten die vielen Fragen der angehenden Abiturient*innen.

Julia Möslein gab beispielsweise einen Einblick in das Lehramtsstudium an der Universität Würzburg mit der Fächerkombination Englisch und Geografie. Nathalie Nienstedt hingegen referierte über den Studiengang der Sonderpädagogik an der Universität Würzburg und deren Aufgabenfelder. Welche Kenntnisse ein Studium der Elektro- und Informationstechnik erfordert, erfuhren die Schüler*innen von Christioph Gross, der an der Fachhochschule Schweinfurt eingeschrieben ist. Auch die klassischen Studiengänge Medizin, Jura und Betriebswirtschaftslehre an der Universität Würzburg und Erlangen-Nürnberg waren durch Celine Panzer, Tamara Mundorff und Til Sauer bestens vertreten und waren von der Schülerschaft stark nachgefragt. Melanie Herbig berichtete über ihre Erfahrungen im Studiengang Medienkultur an der Bauhaus-Universität in Weimar. In eine andere Richtung ging der Vortrag von Luisa Hümmer, die viele wichtige Informationen zum Studium beim Zoll vermitteln konnte. Diejenigen Schüler*innen, die sich für ein duales Studium interessierten, besuchten die Präsentationen von Lena Böhnlein zum dualen Studium zur Diplom-Verwaltungswirtin an der Hochschule Hof und am Landratsamt Schweinfurt oder erfuhren viel Wissenswertes von Patrick Czerny über den dualen Studiengang Wirtschaftsinformatik in Zusammenarbeit mit der FIS aus Grafenrheinfeld.

Alles in allem bekamen die Oberstufenschüler*innen durch die anschaulichen Vorträge der Alumni viele Anregungen für eine mögliche berufliche Ausrichtung nach dem Abitur.

Von: Helmut Kneißl und Marco König (Oberstufenkoordinatoren am Franken-Landschulheim Schloss Gaibach)