Am Dienstag um 22 Uhr meldete ein Zeuge zwei Personen mit einem Fahrzeug in der Rödelseer Straße in Großlangheim, die sich am dortigen Altkleidercontainer zu schaffen machten.

Die Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Kitzingen traf vor Ort auf zwei Frauen und einen silberfarbenen Fiat, an dem die Heckklappe geöffnet war. Im Kofferraum befanden sich laut Polizeibericht bereits größere Mengen an Kleidungsstücken. Vorerst stritten die Frauen ab, dass die Sachen aus dem Altkleidercontainer stammen würden. Nach Durchsicht des Fahrzeugs wurde auf dem Beifahrersitz ein Werkzeug gefunden, das zum Öffnen des Schlosses am Container diente. Letztendlich gestanden die Landkreisbewohnerinnen, die gefunden Kleider aus dem zuvor geöffneten Container entnommen zu haben. Ebenfalls gaben sie an, dass sie sich zuvor bereits an einem Container in Kitzingen bedient hätten.

Daraufhin mussten sie die Polizeibeamten zur Dienststelle nach Kitzingen begleiten. Das gefundene Werkzeug wurde sichergestellt. Danach konnte die Damen die Dienststelle wieder verlassen. Gegen die Beiden wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt.