Kitzingen vor 1 Stunde

Altes Flugzeug auf dem Kitzinger Flugplatz beschädigt

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Samstagmittag auf noch nicht bekannte Art und Weise Zutritt in einen Hangar auf dem Gelände des Kitzinger Flugplatzes. In der Flugzeughalle machten sie sich an einem dort abgestellten einmotorigen Flugzeug, einer historischen Dornier DO 27B, zu schaffen.