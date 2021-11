Stadtschwarzach vor 1 Stunde

Alternativer Mittagstreff in ToGo-Form bei Generation plus

Aufgrund der hohen Coranazahlen verwandelten die Verantwortlichen den im Langhaus geplanten Mittagstreff der Schwarzacher Senioren einen "alternativen auf Abstand-Treff in ToGo-Form". An die Wohnungstüren gebracht wurden der rustikalen Bauerntopf, deftiges Bauernbrot und als Nachtisch Gewürzschnitten, samt einem Beipackzettel mit einem humorvollen Gebet um eine gute Verdauung, dazu zur besseren Verdauung und sportlicher Betätigung das Verdauungslied: "nun haben gefüllt wir den Magen". So konnten die Gäste, wenn auch auf Abstand lachen und aneinander denken. "Ich war heute Morgen schon sehr enttäuscht von der Absagenachricht", so einer Teilnehmer an der Haustüre, doch bei der Übergabe des "alternativen Lunch-ToGo-Pakets" dann strahlende Augen: "Freue mich jetzt schon aufs nächste Mal in Gemeinschaft".