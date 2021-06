Im Zuge der Dorferneuerung wird am Platz vor dem Kniebrecher, dem Anstieg im Ort in Richtung Wüstenfelden, ein neuer Brunnen entstehen. Zur Gestaltung wird ein Künstlerwettbewerb ausgelotet. In der Sitzung des Casteller Gemeinderates besprachen die Räte um Bürgermeister Christian Hähnlein, wie das Ganze ablaufen solle.

Zunächst ist geplant, den bisherigen Brunnen abzubauen und nach weiter oben in die Grünfläche im so genannten Schutz zu versetzen. Dort befindet sich eine Quelle mit dem Bitterwasser, das Castell im 17. Jahrhundert für einige Jahrzehnte zu einem beliebten Kurort werden ließ. An diese Historie soll der neue Brunnen, der weiter unten entstehen wird, erinnern. Beim Motiv haben Gemeinde und Planer eine Richtung, in die es gehen soll. In Anlehnung an die einstige Geschichte stellt man sich etwa eine Szene vor, in der ein Badegast in einem Zuber mit dem Wasser übergossen wird.

Das für die Dorferneuerung zuständige Planungsbüro schlug vier Künstler vor, die für die Ausführung des neuen Brunnens in Frage kommen. Sie werden nun angeschrieben. Ende Juni sind sie dann zu einem Termin vor Ort eingeladen, bei dem das Ganze besichtigt und besprochen wird.

Ein Kostenrahmen von 33 000 Euro wurde nach einer Schätzung des Büros bereits vor einiger Zeit festgelegt. Darin enthalten sind etwa 10 000 Euro, die für die Pflaster- und und Tiefbauarbeiten kalkuliert wurden. Die einst angedachten Kosten sollten ausreichen, sollte es nötig sein, könne man etwas nachbessern, hieß es. Bürgermeister Hähnlein teilte mit, dass die in Frage kommenden Künstler nun angeschrieben werden.

Zudem werde er mit der Baufirma sprechen. Gedacht sei, dass der bestehende Brunnen im Laufe des Jahres ab-, und dann im Schutz wieder aufgebaut wird. Das neue Modell solle etwa Ende März 2022 am Kniebrecher sprudeln. Damit wäre die Dorferneuerung in Castell so gut wie abgeschlossen.

In der Sitzung informierte Bürgermeister Hähnlein, dass die Gemeinde ein Heißwassergerät zuur Bekämpfung von Unkraut anschaffen möchte. Das Ganze solle gemeinsam mit Abtswind und Rüdenhausen erfolgen. Verschiedene Modelle wurden bereits besichtigt, ein geeignetes würde mit Anhänger rund 26 000 Euro kosten.

Außerdem wurde über Standorte für das Anbringen von Plakaten in der Gemeinde gesprochen. Künftig sollen kommerzielle Veranstalter in Castell, wie in den Ortsteilen, nur noch jeweils eine Fläche dazu zur Verfügung haben. Für örtliche Vereine wolle man zudem weitere Möglichkeiten einräumen, hieß es. Die Standorte will der Gemeinderat noch festlegen.

In der Sitzung regte Zuhörerin Gudrun Kroeschell an, die Gestaltung des Casteller Friedhofs weiter voran zu treiben. Der Friedhof solle einheitlicher und mehr als Begegnungsstätte gestaltet werden. Bürgermeister Hähnlein wies darauf hin, dass die Gemeinde hier bereits tätig gewesen sei und weiter am Thema dran bleibe.