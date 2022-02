Dass die Axt im Haus den Zimmermann erspart, kann man schon bei Schiller nachlesen. Handwerkliche Selbsthilfe aber war wohl weniger der Antrieb einer Gruppe Jugendlicher, die in der Nacht zum Sonntag (27. Februar 2022) durch Altenschönbach zog.

Wie die Kitzinger Polizei mitteilt, schlugen die 14- bis 17-Jährigen mithilfe eines mitgeführten Hackbeils größere Äste von Bäumen, um diese dann vor ein Privatanwesen zu legen. Auch einen Straßenpfosten rissen die jungen Leute aus seiner Verankerung und deponierten ihn vor dem Wohnhaus. Anschließend klingelten sie dort zu nächtlicher Stunde und rannten davon.

Jugendliche beschädigen mit Axt Bäume und Straßenpfosten

Die hinzugerufene Polizeistreife konnte rasch einen der Täter stellen – und im weiteren Verlauf auch die übrigen Delinquenten ermitteln. Sie wurden in einer Gartenhütte angetroffen und "im Beisein ihrer verständigten Erziehungsberechtigten belehrt", wie es im Polizeibericht heißt. Die jungen Leute erwartet nun ein Strafverfahren. Die Motive ihres seltsamen Rituals blieben – wie so vieles in dieser Nacht – im Dunkeln.