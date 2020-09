Kitzingen vor 50 Minuten

Alte Synagoge und jüdischen Friedhof digital erleben

Unter dem Jahresmotto "Chance Denkmal. Erinnern. Erhalten. Neu denken" wird am Sonntag, 13. September, der "Tag des offenen Denkmals" der Deutschen Stiftung Denkmalschutz begangen. Da dieser in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie deutschlandweit digital stattfindet, hat der Förderverein ehemalige Synagoge Kitzingen Fotos der Alten Synagoge Kitzingen und eine Präsentation zum Jüdischen Friedhof Rödelsee eingereicht, die laut Pressemitteilung spätestens am Sonntag digital zu erleben sind. Sie sind zu finden auf der Homepage von "Tag des offenen Denkmals 2020".