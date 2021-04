Dornheim vor 49 Minuten

Alte Statuen in neuem Glanz

Mehr als 20 Jahre sind seit der letzten Renovierung der Pfarrkirche St. Laurentius in Dornheim vergangen. Nun wurden die ursprünglichen Statuen von Herz-Jesu und Herz-Mariä, der beiden Erzbistumspatrone heilige Kunigunde und heiliger Heinrich, sowie die der Prozessionsmadonna und den beiden Engeln am Kreuz wieder im Kircheninneren aufgestellt. Durch die nahezu vollständige Zerstörung Dornheims im 2. Weltkrieg ging auch die komplette Kirchenausstattung verloren. Der damalige Pfarrer, Geistlicher Rat Johann Dannhorn, beschaffte der Kirche diese Figuren. Fortan prägten sie über Jahrzehnte den Kirchenraum und die Sakristei. Nach der Renovierung der Kirche wurden zwei neue Statuen gestiftet. Damals wurden die alten Statuen in der ehemaligen Sakristei zwischengelagert und gerieten in Vergessenheit. Dank der großzügige finanzielle Unterstützung des Erzbistums Bamberg, der unterfränkischen Kulturstiftung des Bezirks Unterfranken, sowie durch Eigenmittel und tatkräftige Helfer konnten die Figuren wieder hergerichtet werden. Restauratorin Carolin Roth aus Frensdorf leistete an den Skulpturen hervorragende Arbeit. Die Restaurierungswerkstatt Erwin Bickel aus Grasmannsdorf fertigte zudem vier neue Wandkonsolen an, um die Statuen aufzustellen.