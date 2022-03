Rödelsee vor 24 Minuten

Alte Berufe entdecken

Wie kam früher die Farbe auf die Wand? Wie stellte man Räder und Wagen her? Und wie machte man einen Nagel? All das durften die Kinder der jahrgangsgemischten Klassen in Rödelsee im "Elfleinshäusla" hautnah miterleben. Rudolf und Klaus Wandler zeigten, wie man mit Schablonen und Walzen früher Wände bemalte. Rainer Östheimer erklärte den Kindern, wie das Holz bearbeitet werden musste, damit man daraus Wagenräder bauen konnte und Schmied und Pfarrer Hanjo von Wietersheim beeindruckte die Kinder durch seine Schmiedekunst. Nicht zuletzt durften die Kinder selbst Hand anlegen und beispielsweise das Malen, Hobeln oder Messerschleifen ausprobieren. Als Andenken gab es einen kleinen Glücksbringer vom Schmied. Das "Elfleinshäusla" ist von Mai bis Oktober an den Wochenenden und Feiertagen geöffnet und bietet Einblick in das Leben auf dem Dorf im 19. und 20. Jahrhundert.