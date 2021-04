Dettelbach vor 33 Minuten

"Altar" auf vier Rädern

Ein „Altarmobil“ entwickelten Renate Back und Dorina Bilz vom Sozialdienst der Seniorenresidenz Phönix Dettelbach zusammen mit Diakon Lorenz Kleinschnitz, um den Bewohnern nach über einem Jahr im Corona-Modus wieder Live-Gottesdienste zu ermöglichen. Neben dem vertrauten Altartuch, Gottesdienstkreuz und Kerzen stehen auf dem mobilen Altar Desinfektionsmittel und eine Bluetooth-Box zur musikalischen Umrahmung. Eine würdige Form, den „Leib des Herrn“ zu Menschen in die Zimmer der Senioreneinrichtung zu bringen. Unter Beachtung der Hygienevorschriften war der Altenheimseelsorger unterstützt von jeweils einer der Betreuungsassistentinnen in den einzelnen Wohneinheiten unterwegs. Die Resonanz auf die Stations- und Zimmergottesdienste war überwältigend. Beeindruckt und glücklich waren die Senioren von der Begegnung. „Hoffentlich kommen Sie bald wieder“, so der Tenor.