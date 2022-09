Ab dem 1. Oktober darf sich die neue Umweltbildungseinrichtung im Landkreis Kitzingen offiziell „Umweltstation Kitzinger Land“ nennen. Denn ab diesem Zeitpunkt ist die Einrichtung als vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV), zunächst für den Zeitraum für zwei Jahre, eine staatlich anerkannte Umweltstation. Um eine qualitativ hochwertige Bildungsarbeit zu garantieren, prüft das Ministerium die Erfüllung der Anerkennungskriterien von Umweltstationen in regelmäßigen Abständen.

Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt entnommen.

In Bayern existieren aktuell 60 Umweltstationen. Mit der Umweltstation Kitzinger Land kommt eine neue hinzu. Diese Einrichtungen der außerschulischen Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) werden von öffentlichen und privaten Institutionen, Verbänden oder Kommunen betrieben. Die Umweltstation Kitzinger Land ist eine Einrichtung vom Landkreis Kitzingen und trägt dazu bei, ein ausgewogenes und flächendeckendes Netz von Umweltstationen zu errichten und dadurch eine wohnortnahe BNE den Menschen zu ermöglichen. Mit der staatlichen Anerkennung erhalten die Einrichtungen die Möglichkeit, über das Umweltministerium eine finanzielle Förderung zu beantragen.

Für die Anerkennung als Umweltstation musste der Landkreis Kitzingen einen schriftlichen Antrag bei der Regierung von Unterfranken stellen. Dieser Antrag beinhaltete unter anderem ein umweltpädagogisches Gesamtkonzept der zukünftigen Umweltstation, aber auch eine Rückschau auf die bisherige BNE-Arbeit im Landkreis. Hierzu hatte die BNE-Koordinierungsstelle die vergangenen Jahre im Rahmen ihrer BNE-Projekte wie der Kreisackerveranstaltungsreihe und vor allem auch ihrer Netzwerkarbeit die besten Voraussetzungen geschaffen, um nun den nächsten Schritt hin zum Betrieb der Umweltstation Kitzinger Land zu gehen.

Die Umweltstation Kitzinger Land wird die bisherige Arbeit der BNE-Koordinierungsstelle fortführen und weiter ausbauen. Als Bildungseinrichtung wird die Umweltstation den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Kitzingen ein breites Angebot über das gesamte Jahr verteilt anbieten. Das Angebot besteht aus den unterschiedlichsten Formaten und richtet sich von Schulklassen bis hin zu Erwachsenen. Die Umweltstation Kitzinger Land erhält eine eigene Webseite und wird auch in der Zukunft mit eigenen Räumlichkeiten in einem Teil des alten Hafengebäudes in Marktsteft untergebracht sein.