Vor zehn Jahren wurde es musikalisch: Der Sänger und Produzent René Ulbrich ließ sich in Nordheim nieder, um von dort aus die Single-Charts zu erobern. Der 32-jährige Dresdner hofft auf "Ruhe und Kraft für neue Titel". Der Vorteil der Mainschleife: "Ich muss bei Konzerten schnell unterwegs sein und hier wohne ich quasi in der Mitte Deutschlands".

Gesucht wird... die größte Holperpiste. Nach einem Leseraufruf steht fest: Ein Königs-Krater in Kitzingen am Übergang vom Gustav-Adolf-Platz in die Kaiserstraße landet auf Platz Eins. Als Buckelpisten wurde zudem die Ortsdurchfahrt von Krautheim ausgemacht, der selbst ein Vergleich mit einem Schweizer Käse nicht erspart blieb.

Vor 20 Jahren meldete der Förderverein Mainschleifenbahn, dass seit Weihnachten 400 Arbeitsstunden an der Strecke geleistet wurden. Für den Gleisbau wurde zudem ein neuer Bagger angeschafft. "Der Bagger schafft in der Stunde mehr als fünf Mann mit Pickel und Spaten an einem ganzen Samstag!", freuten sich die Eisenbahnfreunde. Zweck der Übung: Die seit 1991 nicht mehr befahrene Strecke soll wieder fit gemacht werden.

Kommandowechsel bei den Volkacher Pionieren: Das schwere Pionierbataillon 12 der Bundeswehr in Volkach steht unter neuer Führung. Oberstleutnant Carlo Schnell, zweieinhalb Jahre an der Spitze der Einheit, übergab die Befehlsgewalt an Oberstleutnant Martin Günzel. Dabei wurde der Standort Volkach gelobt: Das Bataillon hatte zuletzt mehrere Auslandseinsätze bewältigt.